Девять простых правил, чтобы избежать заражения коронавирусом

Часто мыть руки в течение 20 секунд с мылом под проточной водой, использовать антибактериальные средства для рук с содержанием спирта не менее 60%, а также избегать больных людей — это самые частые советы от врачей, чтобы защититься от вирусов и других инфекционных заболеваний, — сообщает «Голос Америки«.Издание приводит 9 простых правил защиты от COVID-19, доступных каждому:1. Введите за правило не трогать руками поручни в метро, ??ручки дверей, тележек в супермаркетах — пользуйтесь для этого салфетками или перчатками. Нажимайте кнопки в лифтах согнутым пальцем, а двери придерживайте плечом или локтем.2. Мойте или дезинфицируйте руки каждый раз после пользования деньгами, банковскими или другими карточками. Чистите поверхность кошелька.3. Протрите мобильный телефон дезинфицирующими салфетками — это один из самых грязных предметов ежедневного обихода. Это же касается планшетов, клавиатуры и мышки компьютера. Кроме вирусов, на поверхности может жить стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка и грибок.4. Дезинфицируйте поверхности в доме, которых часто касаетесь — выключатели света, ручки дверей, холодильника, микроволновки, плиты, пульт от телевизора. Вытирайте антибактериальными средствами столы, спинки стульев.5. Часто мойте туалет, ванну и раковину. Обрабатывайте поверхность доски для нарезки, посуду и раковину после приготовления сырого мяса, птицы и рыбы. Не оставляйте выстиранную влажную одежду в стиральной машинке дольше, чем на 30 минут — там тоже размножаются микробы.6. Прекратите касаться лица руками — этому совету косметологов стоит прислушаться и для уменьшенного риска занести инфекцию в рот, нос, глаз или ушей.7. Хорошо проветривайте помещение на работе и дома, избегайте скопления людей, а вместо этого проводите больше времени на свежем воздухе.8. Старайтесь избегать стресса и паники — тогда иммунитет падает, а организм теряет способность эффективно бороться с заболеваниями и инфекциями.9. Ведите здоровый образ жизни, не курите. Доказано, что именно курильщики имеют самые высокие шансы умереть от COVID-19.Новости Украины - Сегодня, 12:30 191