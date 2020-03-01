Дистанционное обучение
Сегодня, 12 марта, официально объявлено о том, что в числе других учебных заведений Славянска, СДПУ до 3 апреля будет закрыт на карантин.
Об этом сообщает Деловой Славянск.
Соответствующие СМС-сообщения получили студенты и преподаватели университета. Кстати, преподавательский состав продолжит работу, а вот студенты будут выполнять задания дистанционно.
Об этом изданию рассказала исполняющая обязанности ректора университета Ольга Набока. Сейчас готовится соответствующий приказ.
Ранее сообщалось, что Донбасский государственный педагогический университет решил не объявлять карантин. Новости Региона - Сегодня, 12:24 3
Об этом сообщает Деловой Славянск.
Соответствующие СМС-сообщения получили студенты и преподаватели университета. Кстати, преподавательский состав продолжит работу, а вот студенты будут выполнять задания дистанционно.
Об этом изданию рассказала исполняющая обязанности ректора университета Ольга Набока. Сейчас готовится соответствующий приказ.
Ранее сообщалось, что Донбасский государственный педагогический университет решил не объявлять карантин. Новости Региона - Сегодня, 12:24 3
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