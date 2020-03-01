Шахты «Первомайскугля» работают в режиме жизнеобеспечения — Волынец
На Луганщине анонсированное на 8-10 марта обесточивание ряда шахт удалось отложить.
Об этом сообщил в соцсети глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, пишет «Луганский радар».
По состоянию на 12:00 семь государственных угледобывающих предприятий работают в обычном режиме.
Шахты ГП «Первомайскуголь» поддерживаются в режиме жизнеобеспечения — за долги предприятию ограничили энергоснабжение еще на прошлой неделе. Отключены контора, котельные, нет связи.
Волынец подчеркнул, что удалось отложить обесточивание шахт.
«Ибо, кроме того, что шахты задолжали за электричество, перед шахтами задолжали за отгруженный уголь. Все предприятия государственной формы собственности — то вопросов к государству в сложившейся ситуации больше, чем к любому другому. Пока Минэкоэнерго не имеет руководителя, советую менеджерам «Укринтерэнерго», которые помимо прочего, не смогли обеспечить своевременное заключение договоров, не забывать об экономических и экологических последствиях отключений», — отметил Волынец. Новости Региона - Сегодня, 12:00 73
Об этом сообщил в соцсети глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, пишет «Луганский радар».
По состоянию на 12:00 семь государственных угледобывающих предприятий работают в обычном режиме.
Шахты ГП «Первомайскуголь» поддерживаются в режиме жизнеобеспечения — за долги предприятию ограничили энергоснабжение еще на прошлой неделе. Отключены контора, котельные, нет связи.
Волынец подчеркнул, что удалось отложить обесточивание шахт.
«Ибо, кроме того, что шахты задолжали за электричество, перед шахтами задолжали за отгруженный уголь. Все предприятия государственной формы собственности — то вопросов к государству в сложившейся ситуации больше, чем к любому другому. Пока Минэкоэнерго не имеет руководителя, советую менеджерам «Укринтерэнерго», которые помимо прочего, не смогли обеспечить своевременное заключение договоров, не забывать об экономических и экологических последствиях отключений», — отметил Волынец. Новости Региона - Сегодня, 12:00 73
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