"Почта ЛНР" 13 марта введет в обращение блок марок, посвященный комбригу Алексею Мозговому

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 13 марта введет в обращение блок художественных почтовых марок "Они были первыми – главный рубеж", посвященный командиру бригады "Призрак" Луганской Народной Республики Алексею Мозговому. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия."13 марта 2020 года "Почтой ЛНР" вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок "Они были первыми – главный рубеж", - говорится в сообщении.Блок марок форматом 129 мм х 70 мм выпущен тиражом 1050 экземпляров (в одном блоке две марки), номинальная цена – 104 руб.На марке "Мозговой Алексей Борисович" изображен комбриг на фоне флага ЛНР, герба ЛНР, также указаны год выпуска и номинальная стоимость марки.На марке "Памятник командиру бригады "Призрак" Алексею Борисовичу Мозговому" изображен памятник Мозговому на красном фоне, герб ЛНР, также указаны год выпуска и номинальная стоимость марки.На блоке отображены фрагменты фотографий стелы "Дебальцево" и шахты "Вергелевская" после обстрела ВСУ, две марки, год выпуска, тираж.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.Командир бригады "Призрак" Луганской Народной Республики Алексей Мозговой, четыре военнослужащих и двое гражданских лиц погибли вечером 23 мая 2015 года в результате нападения, предположительно, диверсионно-разведывательной группы.12 марта — Луганск