Коронавирус раздора

«Мы будем держать мир в курсе и обновлять информацию. Будьте осторожны!» — призвал поклонников Хэнкс.

«Украинцы, застрявшие в Италии или ЕС, могут невольно перейти в статус нелегальных мигрантов, которых на выезде ждет депортация и внесение в шенгенскую информационную систему с многолетней запретом на въезд в Шенген», — предупреждает «Европейская правда».

Том Хэнкс и его жена, тоже довольно известная актриса Рита Уилсон подхватили в Австралии коронавирусную инфекцию. О чем сам актер сообщил в своем инстаграме: «Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным».Том добавил, что они с супругой находятся под наблюдением медиков и будут изолированы, чтобы не подвергать опасности окружающих. Он рассказал, что находясь в Австралии, оба почувствовали слабость и простуду, а также «боль в теле».Это, конечно, не приговор — выздоровевших гораздо больше, чем умерших. Но и приятного мало, безусловно.Но я вообще не о медицине — с нею пусть разбираются специалисты. Я о своем, о геополитике. Ибо Дональд Трамп объявил, что США отгораживаются от ЕС. То есть то, о чем давно говорилось и прогнозировалось, произошло совсем по другим причинам. И разумеется, многим приходит в голову мысль, что COVID-2019 (сам коронавирус известен науке с 1937 года, COVID-2019 — его разновидность) — лишь удобный повод добить глобалистов.Трансатлантическая солидарность трещит по швам-границам, и вполне возможно, что ЕС не выдержит такого испытания. Тем более что Трамп запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании, как бы подчеркивая превосходство англосаксонской породы над остальными европейцами. А сами европейцы разбегаются по своим комнатам в коммуналке и наглухо запирают двери на ключ. По-моему, скоро перестанут пользоваться общим санузлом и кухней — страшновато.Эффект домино неизбежно коснется Украины, чьи гордые посланцы трудятся на подсобных работах во многих странах шенгенской зоны.И объясняет, почему невольно: большинство авиарейсов отменены, а соседние страны, например Австрия или Словения, ограничили пересечение и наземной границы с Италией.Плохо пока складывается европейская нация с едиными общечеловеческими ценностями. Чуть что, сразу вспоминают, кто из них британец, кто француз, а кто итальянец с подозрительно высокой температурой.Если гастарбайтеров начнут массово депортировать из сопредельных стран — Польши, Венгрии, Словакии, а также из отдаленных вроде Португалии или Италии, то Киеву придется решать проблему их трудоустройства. Она неразрешима, так как речь идет о миллионах. И я допускаю, что Украина обратит свой взор на восток, куда эти самые миллионы можно сплавить, чтобы ослабить напряжение в обществе.Нам нельзя плестись в хвосте нового великого переселения народов в безвизовом режиме, надо воспользоваться общей паникой и, как все, закрыть границы. Во избежание появления среди нас инфицированных мигрантов со всей Европы — украинских гастарбайтеров.Очень страшный вирус, никого не щадит, даже звезд Голливуда. Том Хэнкс и Рита Уилсон не дадут соврать.Павел Шипилин