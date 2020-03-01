Капремонт автомобильных мостов начался в Донецкой области
В Донецкой области начат капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский на км 708 + 920 и 710 + 126.
Сообщает в фейсбуке пресс-служба Укравтодора.
Мост на км 708 + 920 через реку Ступки. Длина сооружения составляет 79 погонных метра. Год постройки 1951. Год последнего ремонта — 1987.
Мост на км 710 + 126 через реку Бахмутовка длиной 36,8 метра. Год постройки 1951. Год последнего ремонта — 1989.
Работами заниматеся подрядная организация ООО «ОП МОСТ».
Новости Донецка - Сегодня, 13:30 53
Сообщает в фейсбуке пресс-служба Укравтодора.
Мост на км 708 + 920 через реку Ступки. Длина сооружения составляет 79 погонных метра. Год постройки 1951. Год последнего ремонта — 1987.
Мост на км 710 + 126 через реку Бахмутовка длиной 36,8 метра. Год постройки 1951. Год последнего ремонта — 1989.
Работами заниматеся подрядная организация ООО «ОП МОСТ».
Новости Донецка - Сегодня, 13:30 53
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