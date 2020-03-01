ВСУ организуют в Рубежном изолятор для больных COVID-19 военнослужащих – Народная милиция

Командование так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") организует в Рубежном отдельный изолятор для заболевших и имеющих симптомы коронавируса военнослужащих. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что командование "ООС" всеми возможными способами пытается избежать распространения информации о выявлении симптомов заболеваний коронавирусом в подразделениях ВСУ, способной посеять панику в рядах вооруженных формирований.

"В этих целях, помимо карантинной зоны в Северодонецке для жителей Украины, о которой мы сообщали ранее, командование формирует отдельный изолятор для военнослужащих в населенном пункте Рубежное", – сообщил Осадчий.

"Кроме того, в целях предотвращения утечки информации штаб так называемой "ООС" направил в воинские части вооруженных формирований Украины распоряжение об ограничении работы в подразделениях СМИ и волонтерских организаций", – добавил представитель Народной милиции.

Ранее Осадчий сообщал, что украинские силовики приняли решение разместить заболевших и имеющих симптомы коронавируса в инфекционном отделении Северодонецкой многопрофильной больницы № 2.

Напомним, ранее главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко сообщал, что власти ЛНР усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию, вызванную коронавирусом нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены конце 2019 года в Китае, пандемией. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 126 тыс. человек, из них 4641 скончались, более 68 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Единичные случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

12 марта — Луганск