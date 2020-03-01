Бойцы ВСУ жалуются на запрет увольняться при завершении контракта – Народная милиция

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), пожаловались в министерство обороны Украины на командира, запретившего из-за низкой укомплектованности подразделения переводиться в другие воинские части, а также увольняться по истечении срока завершения контракта. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", командир 59-й бригады (полковник Геннадий) Шаповалов, получивший выговор от вышестоящего руководства за низкую укомплектованность подразделений, составляющую на данный момент менее 60%, запретил перевод военнослужащих в другие воинские части, а также увольнение боевиков, у которых истекли сроки контракта", - сообщил он.

"С целью исключения произвола Шаповалова 34 боевика обратились на горячую линию министерства обороны (Украины), где, помимо своей проблемы, раскрыли всю преступную деятельность комбрига в соединении", - рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он отметил, что комиссия штаба ОТГ "Север" проводит разбирательство в воинском соединении.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 марта — Луганск