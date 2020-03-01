ВСУ эвакуировали из зоны "ООС" 23 военнослужащих с симптомами COVID-19 – Народная милиция

Подозрение на коронавирус привело к эвакуации 23 военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным нашего источника в штабе карательной операции, наряду с эпидемией пневмонии в подразделениях вооруженных формирований Украины (ВФУ) выявлены симптомы заболеваний коронавирусом. На данный момент 23 боевика эвакуированы из воинских частей с подозрением на инфекцию", - рассказал он.

Ранее Осадчий сообщал, что Киев решил разместить больных COVID-19 в больнице Северодонецка.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики информировал, что украинские силовики под предлогом проверки на коронавирус искусственно создают очереди на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) и организуют поборы с мирных жителей за беспрепятственный пропуск на подконтрольную Киеву территорию.

Напомним, ранее главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко сообщал, что власти ЛНР усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию, вызванную коронавирусом нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены конце 2019 года в Китае, пандемией. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 126 тыс. человек, из них 4641 скончались, более 68 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Единичные случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

12 марта — Луганск