Радикалы в Киеве сорвали презентацию В«ПлатформыВ» Сивохо и избили его самого

Представители организации «Национальный корпус» сорвали презентацию «Национальной платформы примирения и единства» в Киеве. Они ударили заместителя секретаря СНБО Сергея Сивохо, назвав его «предателем».Как сообщает «112 Украина», беспорядки в зале начались после заявления Сергея Сивохо о том, что на Украине идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта и его поддержка со стороны Российской Федерации.Ранее Сивохо анонсировал запуск «Национальной платформы примирения и единства», цель которой «наводить мосты» между свободной и оккупированной территориями Украины.По его словам, «любой мирный процесс начинается с диалога» и он собирался «помочь людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать».Присутствующие в зале радикалы из «Нацкорпуса» данную инициативу не оценили и решили пресечь ее посредством грубой физической силы.Они подошли к проводившему презентацию Сивохо и после словесной перепалки ударили его в спину, в результате чего он упал на колени. Как сообщает НВ.ua, сотрудники полиции не смогли пресечь действия хулиганов.Наиболее активными действиями отметились «патриоты» Сергей Тамарин и Александр Волков. Последний угрожал избить заодно и ведущего презентации Андрея Куликова.источник