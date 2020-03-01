Народный Совет принял закон о господдержке молодежных и детских общественных организаций

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений".

"Создание максимально благоприятных условий для воспитания, образования, реализации творческого потенциала и, как следствие, адаптации и самореализации молодежи в современном обществе является наиважнейшей функцией государства. От того, насколько успешно государство справляется с исполнением этой своей функции, напрямую зависит потенциал его развития, его ближайшее будущее и долгосрочные перспективы", – отметила депутат Нелли Задирака.

Она проинформировала, что принятый закон "направлен на реализацию положений Конституции ЛНР в части защиты детства, создания достойных условий для воспитания подрастающего поколения и реализации права молодежи на объединения".

"Закон определяет общие принципы, содержание и меры государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений Луганской Народной Республики, деятельность которых, в первую очередь, будет направлена на развитие и реализацию потенциала детей и молодежи, будет способствовать их максимальной адаптации в современном обществе, а также защите прав и свобод", – пояснила Задирака.

Депутат добавила, что закон "регулирует отношения, возникающие в связи с установлением и осуществлением исполнительными органами государственной власти мер государственной поддержки молодежных и детских объединений, определяет основные направления и формы их государственной поддержки".

"Законом определен круг молодежных и детских объединений, которым оказывается государственная поддержка. Учитывая специфику Республики, документом предусмотрена возможность оказания государственной поддержки на развитие местных и региональных молодежных и детских объединений с незначительным числом членов при условии принятия Правительством ЛНР соответствующей государственной программы их развития", – рассказала она.

Задирака подчеркнула, что принятие закона "будет способствовать развитию гражданского общества путем поддержки и создания детских и молодежных организаций, реализации конституционных прав на достойное воспитание и развитие детей и молодежи".

"В результате создания таких организаций государство получит возможность реализовывать свою политику в области детства и молодежи, направлять развитие подрастающего поколения в нужное русло, оказывать содействие в реализации прав и свобод самой беззащитной части общества", – отметила депутат.

12 марта — Луганск