"ЛОГА" просит у Киева полицейских для сдерживания паники из-за COVID-19 - Народная милиция

"Луганская обастная администрация" и местные власти подконтрольных ВСУ районов Луганщины из-за неспособности самостоятельно сдержать панику, вызванную коронавирусом, попросили у руководства Украины увеличить численность подразделений полиции и национальной гвардии в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что проводимые руководством Украины мероприятия для препятствования распространения коронавируса, в частности, закрытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), учебных учреждений, отмена массовых мероприятий, формирование в Северодонецке карантинной зоны для больных новой инфекцией способствовали назреванию паники среди жителей подконтрольных Украине территорий Луганщины.

"Местные жители начали массово скупать продукты питания, воду и противовирусные медикаменты, в аптеках уже отсутствуют медицинские маски и респираторы", - сказал Осадчий.

"Администрации оккупированных территорий уже отчитались перед руководством Украины в неспособности своими силами препятствовать распространению панических настроений среди населения и запросили увеличение численности подразделений полиции и национальной гвардии для обеспечения правопорядка", - рассказал официальный представитель Народной милиции.

Он добавил, что чиновники также направили в Киев заявки на поставку двух млн медицинских масок и респираторов, на что получили отказ руководства, сославшегося на неспособность украинских производителей в настоящее время обеспечить средствами защиты даже столицу.

Ранее Осадчий сообщал, что подозрение на COVID-19 привело к эвакуации 23 бойцов ВСУ в зоне "ООС", которых Киев решил размещать в больнице Северодонецка.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики информировал, что украинские силовики под предлогом проверки на коронавирус искусственно создают очереди на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) и организуют поборы с мирных жителей за беспрепятственный пропуск на подконтрольную Киеву территорию.

Напомним, ранее главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко сообщал, что власти ЛНР усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию, вызванную коронавирусом нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены конце 2019 года в Китае, пандемией. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 126 тыс. человек, из них 4641 скончался, более 68 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Единичные случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

12 марта — Луганск