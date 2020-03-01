"Мир Луганщине" объявило о проведении конкурса эссе "Я – глава Республики на один день"

Координатор проекта "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Даниил Степанков на брифинге в ЛуганскИнформЦентре объявил о начале проведения республиканского конкурса эссе "Я – глава Республики на один день" среди учащейся молодежи.Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки ЛНР и ставит перед собой цель поддержать молодежные инициативы в рамках реализации молодежной политики ЛНР."Мы запускаем большой конкурс написания эссе "Я – глава Республики на один день". Задачей данного конкурса является формирование у молодежи активной жизненной позиции, формирование банка идей проекта "Молодая гвардия" и Молодежного парламента ЛНР. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 5-11 классов, студенты колледжей и вузов Республики", - сообщил Степанков.Он рассказал, что конкурс проводится в пять этапов: первый этап, с 10 по 12 марта, – информирование о конкурсе; второй этап, с 13 по 20 марта, – написание сочинения; третий этап, с 21 по 24 марта, – представление сочинений организаторам; четвертый этап, с 25 по 26 марта, - подведение итогов; пятый этап, с 27 по 31 марта, – встреча победителей с представителями органов власти и награждение.В состав конкурсной комиссии войдут представители Министерства образования и науки ЛНР."Критерии оценивания – это соответствие работы целям и задачам конкурса, полнота раскрытия темы, самостоятельное суждение авторов, выразительность, логика построения мысли и оригинальность идеи и степень информативности. Конкурсная комиссия присуждает призовые первое, второе и третье место. Работы, не набравшие максимальное количество баллов, будут поощрены за особую креативность", - уточнил Степанков.Также он добавил, что авторы лучших 50 работ будут награждены в торжественной обстановке в присутствии представителей органов власти, организаторов, членов конкурсной комиссии и средств массовой информации.Сочинения на конкурс принимаются в письменном виде на специальном бланке, который учебные заведения могут заказать в территориальных отделениях ОД.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.12 марта — Луганск