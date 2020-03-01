Национальная платформа примирения и единства будет работать напрямую с представителями ЛДНР



«Мы приглашаем всех заинтересованных к серьезному диалогу о том, как начинать работать над разрешением конфликта на Донбассе. Мы хотим создать площадку для всех, кто разделяет наши ценности и готов работать над объединением нашей страны. Мы приглашаем к сотрудничеству всех представителей международного сообщества вместе разрабатывать, обсуждать и корректировать государственную политику, чтобы институты власти могли пользоваться нашими продуктами. Наша Платформа — национальная. Поэтому она открыта для всех, и уже мы успели наработать приличное количество связей», — сказал он.

«Мы хотим, чтобы все помнили — каждая война заканчивается миром. Мир же начинается с переговоров. Война в Украине тоже завершится — вопрос только в сроках. И от нас с вами зависит, будут ли эти сроки затянуты или ускорены. Донбасс — это Украина. Вы же не забыли об этом? Мы — нет», — добавил Сивохо.

Он также отметил, что Платформа планирует обращаться к общественным организациям на неподконтрольных Украине территориях. «Но только к тем, кто занимается гуманитарными вопросами», — акцентировал он.

«Создать мирный хаб в двух вариантах — виртуальный и реальный. «Мирный хаб» — это нейтральное пространство для мирных жителей обеих сторон линии соприкосновения, в котором они смогут общаться, а также вести совместную общественную работу и получать административные услуги. Какой мирный хаб, где и как он будет создаваться — это решать мы будем вместе. Мы хотим, чтобы каждый участник нашей платформы чувствовал себя собственником процесса этой инициативы», — заключил советник секретаря СНБО. Новости Украины - Сегодня, 14:21 149 Участники «Национальной Платформы примирения и единства» (НППЕ) в рамках урегулирования конфликта на Донбассе планируют взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Как передает корреспондент «Донецких новостей«, об этом сообщил инициатор НППЕ, советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо в ходе презентации Платформы, которая прошла сегодня, 12 марта, в Киеве.«Мы приглашаем всех заинтересованных к серьезному диалогу о том, как начинать работать над разрешением конфликта на Донбассе. Мы хотим создать площадку для всех, кто разделяет наши ценности и готов работать над объединением нашей страны. Мы приглашаем к сотрудничеству всех представителей международного сообщества вместе разрабатывать, обсуждать и корректировать государственную политику, чтобы институты власти могли пользоваться нашими продуктами. Наша Платформа — национальная. Поэтому она открыта для всех, и уже мы успели наработать приличное количество связей», — сказал он.«Мы хотим, чтобы все помнили — каждая война заканчивается миром. Мир же начинается с переговоров. Война в Украине тоже завершится — вопрос только в сроках. И от нас с вами зависит, будут ли эти сроки затянуты или ускорены. Донбасс — это Украина. Вы же не забыли об этом? Мы — нет», — добавил Сивохо.Он также отметил, что Платформа планирует обращаться к общественным организациям на неподконтрольных Украине территориях. «Но только к тем, кто занимается гуманитарными вопросами», — акцентировал он.«Создать мирный хаб в двух вариантах — виртуальный и реальный. «Мирный хаб» — это нейтральное пространство для мирных жителей обеих сторон линии соприкосновения, в котором они смогут общаться, а также вести совместную общественную работу и получать административные услуги. Какой мирный хаб, где и как он будет создаваться — это решать мы будем вместе. Мы хотим, чтобы каждый участник нашей платформы чувствовал себя собственником процесса этой инициативы», — заключил советник секретаря СНБО. Новости Украины - Сегодня, 14:21 149

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