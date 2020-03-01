В Крыму попытка остановить В«иномаркуВ» закончилась столкновением с патрульным автомобилем и стрельбой

«Наряд передал информацию о неостановке и незамедлительно начал преследование. На одном из перекрестков Симферополя водитель Audi, пытаясь уйти от преследования и создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в нарушение ПДД, осуществил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, с превышением установленной скорости движения, не реагируя на требования инспекторов ДПС. Преследование автомобиля продолжалось от Симферополя до Ангарского перевала, к поимке правонарушителя подключилось еще два экипажа ДПС», — сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В районе Ангарского перевала полиция открыла стрельбу при попытке остановить автомобиль. Траектория движения транспортного средства указывала на то, что водитель может быть в состоянии алкогольного опьянения.Инцидент произошел утром 12 марта. Сигналы инспекторов о необходимости остановки водитель проигнорировал, продолжив движение.После того как нарушитель столкнулся с патрульным автомобилем и, не смотря на это, продолжил движение, полицейские приняли решение о применении табельного оружия. Нарушителя удалось остановить, прострелив одну из шин автомобиля. При задержании никто не пострадал.Как выяснилось, за рулем Audi находился 30-летний симферополец в состоянии опьянения. Кроме этого, гражданин неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД и в довершение всего был лишен водительских прав.