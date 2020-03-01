Парламент внес изменение в УК в части ответственности за незаконный оборот спецтехсредств

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 148 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики".

Председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов отметил, что закон принят в целях усовершенствования действующего Уголовного кодекса (УК) ЛНР, а также унификации законодательства ЛНР с законодательством Российской Федерации.

"В законодательстве Республики значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" не раскрыто, что приводит к возникновению сложности в толковании широкого круга терминов, близких по смыслу друг к другу и к указанному термину", – рассказал он.

"Принятый закон дополняет статью 148 УК ЛНР, предусматривающую ответственность за незаконный оборот специальных технических средств (СТС), предназначенных для негласного получения информации, примечаниями. В первом из них определяется термин "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации", и указаны технические средства, не относящиеся к СТС. Во втором примечании указаны средства, которые по своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам или прямому функциональному предназначению не относятся к СТС", – отметил Попов.

Депутат подчеркнул, что "закрепление значения этих терминов в соответствующей статье УК ЛНР обусловлена необходимостью предупреждения преступлений, связанных с незаконными производством, приобретением и сбытом таких средств".

Кроме того, в ходе пленарного заседания депутаты рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 20.24 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях".

"Закон дополняет статью 20.24 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях (КоАП), которая предусматривает ответственность за нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения СТС, примечанием, где определяется термин "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации", путем отсылки к статье 148 УК ЛНР, закрепляющей этот термин", – рассказал Попов.

12 марта — Луганск