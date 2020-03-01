Власти Луганска запретили сжигать сухую траву и мусор на территории города – мэрия

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Луганска запретила сжигать сухую траву и мусор на территории города. Об этом в ходе брифинга в столичной мэрии сообщил заместитель главы администрации Луганска Андрей Катасанов.

"Комиссия приняла решение запретить сжигание сухой травы, сухостоя, стерни на полях, мусора и других горючих материалов на открытых территориях, сельскохозяйственных полях, а также на территориях, прилегающих к лесным массивам, жилым домам и объектам, расположенным в границах административно-территориальных единиц, относящихся к администрации города Луганска", - рассказал он.

Катасанов призвал луганчан неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности и напомнил, что игнорирование правил ведет к "человеческим жертвам и материальным потерям".

Ранее заместитель начальника управления правового обеспечения Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Артем Кривошеев сообщал, что Правительство Республики утвердило порядок действий по предотвращению выжигания сухой травы.

Главный специалист отдела экологического контроля управления государственного экологического надзора Минприроды ЛНР – государственный инспектор Олеся Акуленко сообщала, что общая сумма штрафов за сжигание сухой растительности по протоколам, составленным представителями Министерства природных ресурсов и экологической безопасности, Министерства внутренних дел ЛНР, а также горрайонных администраций Республики, в 2019 году составила более 19 тыс. руб.

Ранее в Минприроды ЛНР напоминали об административной ответственности за сжигание сухой растительности.

Так, частью первой статьи 8.46 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ЛНР установлена административная ответственность за выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в том числе опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников и других остатков растительности. Осуществление указанных действий влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 200 до 1 тыс. руб.; на должностных лиц – от 1 до 5 тыс. руб.; на юридических лиц – от 5 до 10 тыс. руб.

12 марта — Луганск