Парламент внес изменения в Трудовой кодекс в части регулирования труда несовершеннолетних

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Луганской Народной Республики".

Заместитель председателя Народного Совета Олег Коваль отметил, что принятие закона направлено на унификацию законодательства ЛНР с законодательством Российской Федерации.

"14-летние граждане, работающие в течение летних каникул, являются единственной категорией несовершеннолетних работников, в отношении которых Трудовой кодекс (ТК) ЛНР не устанавливает ограничения продолжительности ежедневной работы. При этом таким работникам, как и всем прочим несовершеннолетним, частью 1 статьи 96 ТК ЛНР устанавливается сокращенная рабочая неделя. Таким образом, хотя 14-летний работник в период летних каникул и не может работать более 24 часов в неделю, формально Трудовой кодекс не устанавливает запрета на то, чтобы все эти 24 часа были отработаны за один рабочий день", – рассказал он.

Коваль подчеркнул, что "такая ситуация противоречит духу закона и не обеспечивает должной защиты интересов несовершеннолетних".

"Принятым законом действие нормы абзаца второго части 1 статьи 98 ТК ЛНР распространяется в том числе и на 14-летних граждан. Учитывая, что во всех прочих случаях Трудовой кодекс предусматривает одинаковые ограничения продолжительности рабочего времени для 14- и 15-летних граждан, логично, что и в данном случае ограничение ежедневной продолжительности работы для 14-летних граждан должно быть таким же, какое установлено для 15-летних. Это четыре часа в день", – проинформировал депутат.

12 марта — Луганск