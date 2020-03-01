Мэрия и МВД призвали луганчан отказаться от прогулок в лесопосадках, и на берегах рек
Сотрудники органов внутренних дел (ОВД) призывают луганчан ограничить посещение районов, примыкающих к линии разграничения, в связи с угрозой получения травм в результате срабатывания размещенных в таких местах взрывных устройств.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Артемовский райотдел внутренних дел города Луганска.
«Разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов занимаются только специалисты», — акцентировали внимание в ОВД.
«Нарушение элементарных правил безопасности может стать причиной несчастного случая», — говорится в сообщении.
В полиции настоятельно просят жителей прифронтовых территорий избегать прогулок в лесопосадках, на берегах рек, пустырях и иных непроверенных местах, а также выбирать для передвижения только знакомые маршруты.
«Нельзя забираться в разрушенные дома, а также трогать лежащие на пути движения и обочинах различные подозрительные предметы», — говорится в сообщении.
Акцентировали внимание населения, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо запомнить место находки и незамедлительно сообщить о ней по телефону «101» или «102».
Культура - Сегодня, 15:50 86
Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Артемовский райотдел внутренних дел города Луганска.
«Разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов занимаются только специалисты», — акцентировали внимание в ОВД.
«Нарушение элементарных правил безопасности может стать причиной несчастного случая», — говорится в сообщении.
В полиции настоятельно просят жителей прифронтовых территорий избегать прогулок в лесопосадках, на берегах рек, пустырях и иных непроверенных местах, а также выбирать для передвижения только знакомые маршруты.
«Нельзя забираться в разрушенные дома, а также трогать лежащие на пути движения и обочинах различные подозрительные предметы», — говорится в сообщении.
Акцентировали внимание населения, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо запомнить место находки и незамедлительно сообщить о ней по телефону «101» или «102».
Культура - Сегодня, 15:50 86
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