Парламент внес изменения в УК и УПК для создания благоприятного делового климата в ЛНР

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной Республики".

Депутат Максим Уваров отметил, что "закон направлен на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в Республике, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования".

"В этих целях законом вносятся в Уголовный кодекс (УК) ЛНР изменения, предусматривающие расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления", – рассказал он.

Председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов на брифинге в ЛуганскИнформЦентре уточнил, что, в частности, в перечень включены:

- преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями, в сфере кредитования, при получении выплат с использованием электронных средств платежа, а также в сферах страхования и компьютерной информации;

- мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- преступления небольшой тяжести, предусмотренные за присвоение авторства или плагиат, за нарушение изобретательских и патентных прав, за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

"Кроме того, законом в статью 158 УК ЛНР ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат") добавлен пункт, в соответствии с которым лицо, впервые совершившее данное преступление, будет освобождаться от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило образовавшуюся просроченную задолженность и выплатило соответствующую компенсацию", – отметил Попов.

Уваров проинформировал, что, кроме того, законом внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) ЛНР.

"В частности, расширен установленный частью 3 статьи 22 УПК ЛНР перечень уголовных дел частно-публичного обвинения. В него включены уголовные дела о преступлениях, которые, как правило, затрагивают интересы только потерпевших, не причиняя ущерба интересам третьих лиц и государству", – пояснил он.

"Принятие закона будет способствовать повышению уголовно-правовой защиты граждан и организаций путем усиления уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, а также электронных денежных средств", – подчеркнул Попов.

12 марта — Луганск