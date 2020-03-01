Пожарные с начала марта ликвидировали в Луганске и его окрестностях 120 пожаров

Спасатели МЧС ЛНР в марте ликвидировали в Луганске 120 пожаров на площади 292 га. Об этом в ходе брифинга в администрации столицы Республики сообщил начальник Луганского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС ЛНР майор службы гражданской защиты Владимир Воронин.

Он рассказал, что с начала марта в природных экосистемах на территории Луганска и в его окрестностях было зафиксировано 120 пожаров, площадь которых составила 292 га.

"С наступлением весенне-летнего периода, особенно в условиях сухой теплой погоды, обостряется пожарная опасность, вследствие чего наблюдается рост количества пожаров, которые приводят к гибели людей и наносят значительный материальный ущерб", - отметил Воронин.

Ранее сегодня заместитель главы администрации Луганска Андрей Катасанов сообщил, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) запретила сжигать сухую траву и мусор на территории города.

Заместитель начальника управления правового обеспечения Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Артем Кривошеев информировал, что Правительство Республики утвердило порядок действий по предотвращению выжигания сухой травы.

Главный специалист отдела экологического контроля управления государственного экологического надзора Минприроды ЛНР – государственный инспектор Олеся Акуленко сообщала, что общая сумма штрафов за сжигание сухой растительности по протоколам, составленным представителями Министерства природных ресурсов и экологической безопасности, Министерства внутренних дел ЛНР, а также горрайонных администраций Республики, в 2019 году составила более 19 тыс. руб.

Ранее в Минприроды ЛНР напоминали об административной ответственности за сжигание сухой растительности.

Так, частью первой статьи 8.46 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ЛНР установлена административная ответственность за выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в том числе опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников и других остатков растительности. Осуществление указанных действий влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 200 до 1 тыс. руб.; на должностных лиц – от 1 до 5 тыс. руб.; на юридических лиц – от 5 до 10 тыс. руб.

12 марта — Луганск