ОД "Мир Луганщине" проведет бесплатные показы фильма "Т-34" в Зимогорье и Новоанновке

Общественное движение (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" проведет 14 и 15 марта бесплатные показы фильма "Т-34" для жителей Зимогорья Славяносербского района и села Новоанновка Краснодонского района. Об этом сообщили в пресс-службе движения."Просмотры фильмов в рамках проекта "Мир кино" уже получили положительный отклик у жителей Славяносербщины. На встречах с населением в селах и поселках района люди все чаще обращаются к работникам исполкома движения с просьбой организовать работу мобильного кинотеатра в их населенном пункте. Надеемся, что и нынешний показ в Зимогорье не оставит жителей города равнодушными", - сказала руководитель исполнительного комитета Славяносербского теротделния движения Антонина Гречишкина.В Зимогорье фильм покажут 14 марта в 12.00 в городском Доме культуры по адресу: улица Победы, 7а, в Новоанновке – 15 марта в 11.00 в Новосветловском районном Доме культуры по адресу: улица Клубная, 36.Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино, Славяносербске, поселке Дубовский Антрацитовского района, Ровеньках, Кировске, прифронтовом поселке Фрунзе и поселке городского типа Лотиково Славяносербского района, Стаханове, Антраците, Первомайске.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.12 марта — Луганск