Шарий: Атака радикалов на чиновника СНБО проверкой Зеленского на бесхребетность

"Власть проверяется каждый день. И проверка с Порошенко очень серьезная. Будет ли власть такой же бесхребетной, аморфной, подобно медузе – или будет хоть какая-то жесткость. То, что я видел – это реальное нападение, за которое на Западе дали бы 10 лет тюрьмы. А здесь полиция стояла в 20 метрах и бездействовала", - сказал Шарий.

Украинские националисты в четверг атаковали советника главы Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Сивохо. После презентации платформы примирения и единства, призванной выстроить диалог Киева с Донбассом, радикалы обступили чиновника и агрессивно заговорили с ним. Когда Сивохо отказался назвать конфликт в Донбассе "войной с РФ", один из радикалов толкнул его, после чего чиновника под руки вывели из здания.По словам Шария, нападение на Сивохо является очередной проверкой новой украинской власти со стороны радикального меньшинства. Националисты и стоящие за ними силы хотят выяснить, способна ли власть в лице президента Украины Владимира Зеленского и его сподвижников на жесткую реакцию, убежден эксперт.