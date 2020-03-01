Живительные сигналы Зеленскому из Москвы и Киева

В России бьются над разрешением вопроса, что делать с президентом Украины Владимиром Зеленским, который уже ведет себя не просто как «Порошенко-лайт», а порохоботит на всю голову так, что аж кургузый новомодный костюмчик на спине заворачиваются? Оказалось, все очень просто: надо поставить его на растяжку «или – или».Точно так же, как с ним поступили его негласные, но жесткие хозяева из-за Атлантики во главе с Дональдом Трампом, тамошним президентом: или ты даешь нам компромат на экс-вице-президента Джо Байдена, который политически крошит батон на Трампа, или мы не только тебя лишаем сладкого, но и всю Украину – всевозможной помощи, включая военную. И не примем с визитом даже в предбаннике в Вашингтоне. И даже случайно у какого-нибудь нужника не поговорим кратко о судьбах Украины. А не станет у Зеленского этой самой Украины, то и игра писуном даже в каком-нибудь американском зачуханном салуне не поможет так круто раскрутиться, как получилось дома.И, конечно же, последний гвоздь в родничок на макушке Зеленского Трамп забил, когда посоветовал «подружиться с Россией». И Зеленский как бы и не против. Но почему-то думает, что он умнее всех, кто сидит в Кремле, и тех, с кем Кремль общается в Украине. И потому решил на себе и на своем окружении замкнуть контакты с Кремлем и вытеснить с российского направления Виктора Медведчука.В Кремле после смены главного «смотрящего» по Украине Владислава Суркова, помощника президента России, на замглавы Администрации того же президента Дмитрия Козака, вроде бы согласились: мол, хочешь Козака – разговаривай с ним. И в Киеве особо вертко засуетился в этом направлении нынешний глава офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак.Но как только в Киеве заартачились насчет выполнения «Минска-2» о мире в Донбассе, а доблестная украинская «самая сильная армия в Европе» опять интенсифицировала обстрелы самопровозглашенных ЛДНР и нарвалась на такую же ответку, медленно доводя эскалацию конфликта до горячего столкновения по всей линии огня, в Киеве полетели такие же жесткие сигналы-растяжки и из Москвы: или ты полюбишь Донбасс так, как велит «Минск-2», или вообще ничего не будет.Но ведь сам Зеленский совсем недавно сам сказал: «Сейчас будет встреча 11 марта в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это состоится. Мы над этим серьезно работаем».Более того, нардепы из «ОПЗЖ» с Медведчуком, российские думцы во главе с Володиным и Путин даже обсудили дополнение «нормандского формата» о мире в Донбассе парламентской составляющей. То есть создать парламентский «нормандский формат» - из представителей парламентов России, Украины, Германии и Франции. Путин уверен, что в Париже и Берлине эту идею поддержат. Там ведь тоже хотят типа больше контролировать президента и канцлера по принципу «коня куют, а жаба тоже лапу тянет». Главное – чтобы встреча «нормандцев» состоялась. А она – под угрозой срыва по вине Киева и нерешительного Зеленского сотоварищи.И вот обещанная встреча 11 марта в Минске состоялась. Там, на Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) уже солировали Ермак от Украины и Козак от России. Они, как свидетельствует официальный сайт президента Украины, договорились предоставить в ТКГ перечень лиц для обмена и освободить указанных лиц в кратчайшие сроки. А также окончательно согласовать списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста.Кроме того, были обсуждены вопросы разведения сил и средств и одновременного открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье. Все это лыком в строку вписывается в выполнение упомянутых выше договоренностей последнего «нормандского саммита» в Париже, и всего «Минска-2».Но самая главная договоренность в том, что стороны решили «подписать решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандской формате». Если это случится и Консультативный совет появится и заработает, то это и будет главный прорыв. По мнению представителей ЛДНР в Донецке и Луганске, они фактически предварительно договорились с Киевом создать орган для прямого диалога.Козак от России высказался скромнее: мол, договорился с Ермаком по пленным и о «механизме для поиска политических решений по Донбассу». Но по-любому сделан первый шаг к тому, чтобы выполнить одно из главных требований «Минска-2» - все решения о Донбассе согласовывать с Донецком и Луганском, о чем в Киеве и слышать не хотели еще буквально вчера-позавчера (пункты 11 и особенно 12).И уже 12 марта 2020 года в Киеве была презентована разработанная советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны «СНБОУ) по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергеем Сивохо Национальная программа примирения и единства. О ней Сивохо сказал: «Приоритет государственной политики - возобновление мира. Но до сих пор не было сформировано единой системы разработки и реализации государственной политики по реинтеграции Донбасса. Сейчас ситуация меняется. Создание профильного министерства и запуск платформы - цепи одного процесса».Эта Нацпрограмма предусматривает объединение усилий государства и гражданского общества для создания платформ для киевско-донбасского диалога «между мирными людьми на всей территории Украины, в том числе, на временно неподконтрольных территориях». И «гражданское общество» уже явилось к Сивохо на презентацию. В виде боевиков неофашистского «Национального корпуса», чей лидер Андрей Билецкий уже публично обещал разнести вдребезги-пополам всех, кто пойдет на уступки России. И точно так же думают и все остальные неонацисты и националисты, патриоты и ветераны, активисты и волонтеры, для которых война в Донбассе – материальная «мать родна» и политический пропуск во власть на спекуляциях на патриотизме и «русско-украинской войне».Это всегда страшно пугало артистичного президента Украины так, что даже опыт лицедейства на помогал скрывать испуг. А вот сейчас он на что-то вроде бы решился. Может, наслушался советов юриста Андрея Портнова, который недавно призвал сосредоточить все усилия и собрать всем силы, чтобы раз и навсегда задавить неонацистскую гадину и убрать ее из украинской политики. Посмотрим, насколько тонка или толста кишка у Зеленского, чтобы противостоять заговорщикам.И если Порошенко действительно сбежит, а не сядет, то это будет страшный удар по и так стремительно падающему рейтингу. «Посадка весной» - это серьезное подспорье в повышении рейтинга Зеленского. Но порохоботы тоже спекулируют на войне в Донбассе и обвиняют Зеленского в «сдаче украинских интересов». И в это деле они – естественные и органичные союзники всей неонацистской и неофашистской погани, которая сегодня определяет политическую повестку дня не де-юре, а де-факто.Вот, собственно, и все. Ждать осталось недолго, к чьим сигналам прислушается Зеленский – Трампа, Путина или нациков с порохоботами. Либо двух первых, которые договорятся между собой и разрешат президенту Украины разобраться с кровавым балластом. Зеленский, конечно, боится, но вроде бы сигнализирует, что готов. Если разрешат. А если еще и помогут…Владимир Скачко