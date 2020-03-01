Народный Совет усовершенствовал механизмы регулирования труда научных работников

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Луганской Народной Республики и Закон Луганской Народной Республики "О науке и государственной научно-технической политике" в части совершенствования механизмов регулирования труда научных работников, руководителей научных организаций, их заместителей".

Депутат Жанна Марфина отметила, что законом вносятся изменения в Трудовой кодекс (ТК) ЛНР, направленные на установление особенностей регулирования труда научных работников, руководителей научных организаций и их заместителей.

"В частности, заключение трудового договора на замещение отдельных должностей научных работников, а также перевод на отдельные должности научных работников будут возможны только после избрания работников по конкурсу на замещение определенной должности", – пояснила она.

"Для научных работников, трудовой договор с которыми заключен на неопределенный срок, установлена обязательная периодическая аттестация. Установлены также предельные сроки проведения аттестации – не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года. Конкретный срок может быть определен научной организацией исходя из специфики ее деятельности, в том числе в случае проведения фундаментальных исследований промежуток между аттестациями может быть более длительным", – добавила Марфина.

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма Иван Санаев на брифинге в ЛуганскИнформЦентре проинформировал, что, кроме того, принятым законом "устанавливается предельный возраст для замещения должности руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных научных организаций не старше 65 лет независимо от времени заключения трудовых договоров".

"Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации", – уточнил он.

12 марта — Луганск