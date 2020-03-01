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Луганская филармония приглашает 15 марта на концерт посвященный творчеству Рахманинова

verter Сегодня, 18:150Новости
Луганская филармония приглашает 15 марта на концерт посвященный творчеству Рахманинова
Ведущие солисты Луганской академической филармонии 15 марта представят концертную программу «Знакомый незнакомец», посвященную великому русскому композитору Сергею Рахманинову.
Об этом сообщили в отделе информационной политики и рекламы учреждения образования.
«В концерте, который начнется в 12.30, прозвучат арии из опер, романсы, хоровые сочинения, а также произведения, написанные на стихи русских композиторов», — говорится в сообщении.
«Рахманинов, несмотря на свою известность, был весьма замкнутым человеком. В новой программе мы постараемся максимально раскрыть личность этого символа русской музыки, расскажем о малоизвестных фактах из жизни композитора, а еще затронем тему его благотворительной деятельности», — рассказала музыковед, заслуженная артистка Украины Анна Мокрова.
Луганская филармония находится по адресу: улица Ленина, 23.
Культура - Сегодня, 18:01 63

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