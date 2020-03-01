Народный Совет внес изменения в Кодекс административного судопроизводства ЛНР

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Луганской Народной Республики".

"Законом внесены изменения в Кодекс административного судопроизводства (КАС) ЛНР, закрепляющие полномочия прокурора на обращение в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации отдельных категорий граждан, а также вступление в процесс для дачи заключений в случаях, предусмотренных законами", – отметил заместитель генерального прокурора ЛНР Максим Обухов.

"Так, в соответствии с частью 7 статьи 39 КАС ЛНР прокурор вступает в судебный процесс и дает заключение по административному делу в случаях, предусмотренных указанным Кодексом. Статьей 230 КАС ЛНР, определяющей круг лиц, участвующих в деле об оспаривании решения, действия либо бездействия органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, участие прокурора в рассмотрении судом названных дел не предусмотрено", – рассказал он.

Обухов добавил, что в то же время, "согласно части 4 статьи 22 Закона Украины "О психиатрической помощи", положения которого применяются в соответствии с частью 2 статьи 86 Конституции ЛНР, участие прокурора при рассмотрении судебных дел о предоставлении психиатрической помощи в принудительном порядке является обязательным".

"Вместе с тем, согласно части 2 статьи 48 закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", дела об обжаловании действий медицинских работников, иных специалистов, работников социального обеспечения, а также врачебных комиссий, ущемляющих права и законные интересы граждан при оказании им психиатрической помощи, рассматриваются с обязательным участием прокурора", – проинформировал заместитель генпрокурора.

"Указанные обстоятельства обусловливают необходимость внесения изменений в часть 7 статьи 39 КАС ЛНР в целях законодательного закрепления правовой возможности прокурора по вступлению в процесс для дачи заключения по административным делам, не перечисленным в действующей редакции Кодекса. Положения статьи 39 об участии прокурора в административном деле являются общими и распространяются на главу 32 КАС ЛНР, устанавливающую порядок производства по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке", – отметил он.

Обухов добавил, что "из буквального толкования нормы части 2 статьи 290 КАС ЛНР следует, что правом на обращение в суд с административным исковым заявлением обладает только руководитель медицинской противотуберкулезной организации, в которой гражданин находится под диспансерным наблюдением".

"Аналогичные нормы содержатся в части 1 статьи 284 Кодекса, регулирующей порядок обращения в суд с административным исковым заявлением о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, в стационарных условиях в недобровольном порядке", – рассказал заместитель генпрокурора.

"Исходя из этого и в целях формирования единообразной правоприменительной практики законом внесены изменения в статьи 284 и 290 КАС ЛНР в части закрепления права прокурора на обращение в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации отдельных категорий граждан", – сообщил он.

Обухов подчеркнул, что "реализация норм принятого закона позволит повысить уровень правовой защищенности граждан Республики".

12 марта — Луганск