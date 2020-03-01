Рязанский музей Есенина представил в Луганске выставку к 125-летию поэта (ФОТО)

Представители музея Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области открыли в Галерее искусств Луганского художественного музея (ЛХМ) выставку "Я последний поэт деревни". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Экспозиция "Я последний поэт деревни" приурочена к 125-летию со дня рождения поэта и повествует о самых плодотворных периодах в его творчестве: пребывании в родном Константинове и поездке на Кавказ. Посетители могут увидеть рукописи наиболее значимых произведений поэта: лирических стихотворений, посвященных родному дому, цикла "Персидские мотивы", поэм "Анна Снегина" и "Пугачев". Рядом с автографами экспонированы репринтные издания "Песни о великом походе" и "Избранное", опубликованные в 1925 году, а также издание поэмы "Пугачев", выпущенное в Берлине в 1922 году. В отдельной витрине представлены материалы, связанные с современными изданиями, посвященными Есенину. Кроме того, на стенах выставочной галереи размещены иллюстрации к разным этапам жизни поэта, выполненные рязанскими и петербургскими художниками.Гости из России провели авторскую экскурсию, а солисты песенно-инструментального ансамбля "Радуница", который является структурным подразделением музея-заповедника, исполнили песни, написанные на стихи Есенина.В открытии выставки приняли участие представители Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР, работники республиканских учреждений культуры, студенты луганских вузов и творческая интеллигенция столицы Республики."Наш музей сделал очень много выставок и в России, и за рубежом, и везде мы рассказываем о великом русском поэте Сергее Александровиче Есенине. Но этот проект стоит особняком. В 2018 году мы его презентовали в Донецке Донецкой Народной Республики, а сегодня - в Луганском художественном музее. Я очень горжусь тем, что мои луганские коллеги нашли возможность и организовали этот вернисаж в юбилейный год со дня рождения Сергея Есенина", — отметил директор музея-заповедника Борис Иогансон."Мы воспринимаем нашу миссию как гуманитарную, как налаживание культурных связей между Рязанью и Луганском", - добавил он."На мой взгляд, Есенин - действительно последний поэт той, патриархальной, деревни. Не случайно он сам себя так охарактеризовал в своем стихотворении, адресованном своему близкому другу Анатолию Мариенгофу. Он действительно воспевал ту Русь, в которой родился. Он считал, что в послереволюционное время многое изменилось, в какой-то мере и люди менялись, а он по-прежнему воспевал ту Россию своего детства. И хотя он признавал и те изменения, которые происходили, все равно он оставался "последним поэтом деревни", — отметила заведующая выставочным отделом музея Есенина Валерия Евдокимова.Она добавила, что в экспозиции представлены и автографы поэта, которые редко публикуются в сборниках произведений Есенина.Ппомощник министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Андрей Костюнин поблагодарил гостей из Рязанской области за организацию выставки, а также презентовал им каталоги "Фотохудожники Луганщины", изданные ЛХМ."В этом году по всей территории Российской Федерации на различных площадках будут проходить выставки, концерты, вечера памяти, посвященные личности и творчеству Сергея Александровича Есенина. Мне очень радостно, что Луганская Народная Республика не осталась в стороне, у нас также будут проходить мероприятия, посвященные этой памятной дате. Основная тема лирики Есенина – это, конечно же, тема Родины, которая стала очень актуальной и у нас на протяжении последних пяти с половиной лет", – подчеркнула начальник отдела по вопросам туризма и охраны культурного наследия МКСМ Светлана Дитковская.Она пожелала собравшимся "прочувствовать отношение Есенина к Родине и укрепить свою любовь".Выставка будет работать в столичном музееЛуганский художественный музей располагается по адресу:. Дополнительную информацию можно получить по телефону12 марта — Луганск