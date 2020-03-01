Народный Совет увеличил ставки акцизного налога на вермуты и другие вина с добавками

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 84 Закона Луганской Народной Республики "О налоговой системе".

Министр экономического развития Луганской Народной Республики Светлана Подлипаева отметила, что проект закона разработан в целях унификации законодательства ЛНР с законодательством Донецкой Народной Республики в части установления единых ставок таможенных платежей.

"Законом устанавливаются ставки акцизного сбора на вермуты и другие натуральные виноградные вина с добавлением растительных или ароматических экстрактов. Если до принятия закона ставки на данную продукцию устанавливались из расчета девять рублей за один литр продукции, то после его вступления в силу эта ставка будет составлять 150 рублей за один литр 100% спирта", – рассказала она.

"Если при ранее действующей ставке при импорте одного литра вермута нужно было оплатить девять рублей, то теперь за ввоз бутылки вермута с содержанием 16% спирта сумма акцизного сбора составит 24 рубля, при содержании 18% спирта – 27 рублей, а при содержании 25% спирта – 37,5 рублей", – пояснила Подлипаева.

Председатель парламентского комитета по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Алексей Белецкий на брифинге в ЛуганскИнформЦентре подчеркнул, что принятие закона будет способствовать усовершенствованию системы налогообложения в Республике и увеличению поступлений в государственный бюджет.

12 марта — Луганск