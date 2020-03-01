Народный Совет внес изменения в Семейный кодекс и закон "Об образовании"

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Луганской Народной Республики и статью 66 Закона Луганской Народной Республики "Об образовании".

Депутат Павел Пилавов напомнил, что в соответствии с частью 2 статьи 63 Семейного кодекса ЛНР, родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования, а также имеют право выбора образовательной организации.

"Законом закрепляется право преимущественного приема при прочих равных условиях на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, где уже обучаются старшие братья или сестры ребенка. Данное право связано с фактом проживания детей в одной семье", – рассказал он.

"Эти меры направлены на развитие системы государственной поддержки семей с детьми, будут способствовать развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития", – добавил Пилавов.

12 марта — Луганск