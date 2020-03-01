ОД "Мир Луганщине" провело в Металлисте показ фильма "Они сражались за Родину" (ФОТО)

Показ художественного фильма "Они сражались за Родину" прошел в Доме культуры Металлиста Славяносербского районного Центра культуры и досуга в рамках реализации проекта "Мы помним!" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом сообщили в администрации Славяносербского района."В рамках празднования 75-летия Великой Победы продолжаются показы фильмов о Великой Отечественной войне, первый показ состоялся 27 февраля в Славяносербске, сегодня он уже проходит в Металлисте. В дальнейшем экранизация фильмов планируется по всем школам Славяносербского района",- отметил заведующий сектором молодежи и спорта отдела культуры, молодежи и спорта местной администрации Артур Кленов.Он подчеркнул, что показы проводятся с целью воспитания у детей и молодежи чувства гражданственности и патриотизма, уважения к истории своего народа, почитания памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны.Напомним, около 280 жителей посетили показ фильма "В бой идут одни старики" в Славяносербске.12 марта — Луганск