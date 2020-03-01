В Луганской области получили медоборудование из госрезерва
Передача оборудования из государственного резерва для медицинских учреждений Луганской области состоялась сегодня, 12 марта, на территории Северодонецкой подстанции Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Луганську ОГА.
Среди этого медицинского оборудования пульсометры, дыхательные аппараты для новорожденных и взрослых, инфузионные насосы для дозированного введения лекарственных средств, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородный концентратор.
«Материальные ценности из государственного резерва распределены согласно потребностям медицинских учреждений Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Счастья и 12 районов Луганщины», — сообщила заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская.
«Наши инфекционные отделения обеспечены всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Ожидаем средства индивидуальной защиты в необходимом количестве. Соответствующий запрос отправлен в профильное министерство», — отметила она.
Новости Региона - Сегодня, 19:31 14
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Луганську ОГА.
Среди этого медицинского оборудования пульсометры, дыхательные аппараты для новорожденных и взрослых, инфузионные насосы для дозированного введения лекарственных средств, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородный концентратор.
«Материальные ценности из государственного резерва распределены согласно потребностям медицинских учреждений Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Счастья и 12 районов Луганщины», — сообщила заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская.
«Наши инфекционные отделения обеспечены всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Ожидаем средства индивидуальной защиты в необходимом количестве. Соответствующий запрос отправлен в профильное министерство», — отметила она.
Новости Региона - Сегодня, 19:31 14
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