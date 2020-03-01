В Украине изменили даты пробного ВНО
УЦОЯО перенесло даты пробного тестирования для школьников из-за угрозы коронавируса.
Об этом сообщает ВВ по информации Украинского центра оценивания качества образования.
Для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 211 от 11 марта 2020 принято решение о переносе дат проведения пробного внешнего независимого оценивания.
Тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить 4 апреля 2020, тестирование по другим учебным предметам — 11 апреля 2020.
Обращаем внимание участников пробного внешнего независимого оценивания, что они повторно должны напечатать приглашения-пропуска. Новости Украины - Сегодня, 18:35 94
Об этом сообщает ВВ по информации Украинского центра оценивания качества образования.
Для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 211 от 11 марта 2020 принято решение о переносе дат проведения пробного внешнего независимого оценивания.
Тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить 4 апреля 2020, тестирование по другим учебным предметам — 11 апреля 2020.
Обращаем внимание участников пробного внешнего независимого оценивания, что они повторно должны напечатать приглашения-пропуска. Новости Украины - Сегодня, 18:35 94
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