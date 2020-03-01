Жители Донбасса могут присоединится к борьбе с распространением наркотиков



Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Полицию Донетчины.

Так, в ведомстве сообщили, что на сегодняшний день продажи наркотических средств основном осуществляется с помощью мессенджеров. Чат бот «СтопНаркотик» создан специально для блокировки таких интернет-ресурсов. Только за полгода работы пользователи прислали на проверку около 15 тысяч сообщений. «Присоединяйтесь! Вместе мы остановим наркоторговлю», - призывают в полиции.

Чат бот для мессенджера Telegram был создан в рамках проекта «MRIYA» в сентябре 2019 специалистами и курсантами факультета №4 (киберполиции) Харьковского национального университета внутренних дел.

С помощью чат-бота «СтопНаркотик» все пользователи мессенджера могут блокировать интернет-магазины, которые продают наркотические средства. На сегодня в чат-боте более 23 тысячи пользователей, из которых 5500 изъявили желание регулярно помогать блокировать адреса нарко магазинов.

Сейчас уже ликвидировано более 700 нарко адресов, тысячи изображений, почти 13 тысяч адресов в Telegram и сотни адресов веб-сайтов направлены на проверку.

Чат бот «СтопНаркотик» имеет возможность:

1) получать от неравнодушных граждан информацию по:

- фотографиям «граффити» (надписи) с «нарко адресами» с указанием GPS-координат или физических адресов, где они были обнаружены;

— адресам в мессенджере Telegram и вебсайтов по продаже наркотиков;

— адресам точек продажи наркотиков в населенных пунктах.

2) привлекать граждан к:

- блокировке адресов в мессенджере Telegram путем направления жалоб в администрацию мессенджера со сведениями об адресах, с помощью которых осуществляется незаконное распространение наркотиков;

— деактивации (закрашивания) «граффити» (надписей) с «нарко адресами».

Для того чтобы присоединиться к чат-боту вам необходимо просто перейти по ссылке https://t.me/stopdrugsbot?start=579357622, ??активировать бот и следовать указаниям, после чего Вы сможете самостоятельно отправлять изображения адресов нарко магазинов и блокировать их. Новости Региона - Сегодня, 19:44 24 Жители Донецкой и Луганской обьласти могут присоединиться к борьбе с рапространением наркотиков через мессенджеры.Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Полицию Донетчины.Так, в ведомстве сообщили, что на сегодняшний день продажи наркотических средств основном осуществляется с помощью мессенджеров. Чат бот «СтопНаркотик» создан специально для блокировки таких интернет-ресурсов. Только за полгода работы пользователи прислали на проверку около 15 тысяч сообщений. «Присоединяйтесь! Вместе мы остановим наркоторговлю», - призывают в полиции.Чат бот для мессенджера Telegram был создан в рамках проекта «MRIYA» в сентябре 2019 специалистами и курсантами факультета №4 (киберполиции) Харьковского национального университета внутренних дел.С помощью чат-бота «СтопНаркотик» все пользователи мессенджера могут блокировать интернет-магазины, которые продают наркотические средства. На сегодня в чат-боте более 23 тысячи пользователей, из которых 5500 изъявили желание регулярно помогать блокировать адреса нарко магазинов.Сейчас уже ликвидировано более 700 нарко адресов, тысячи изображений, почти 13 тысяч адресов в Telegram и сотни адресов веб-сайтов направлены на проверку.Чат бот «СтопНаркотик» имеет возможность:1) получать от неравнодушных граждан информацию по:- фотографиям «граффити» (надписи) с «нарко адресами» с указанием GPS-координат или физических адресов, где они были обнаружены;— адресам в мессенджере Telegram и вебсайтов по продаже наркотиков;— адресам точек продажи наркотиков в населенных пунктах.2) привлекать граждан к:- блокировке адресов в мессенджере Telegram путем направления жалоб в администрацию мессенджера со сведениями об адресах, с помощью которых осуществляется незаконное распространение наркотиков;— деактивации (закрашивания) «граффити» (надписей) с «нарко адресами».Для того чтобы присоединиться к чат-боту вам необходимо просто перейти по ссылке https://t.me/stopdrugsbot?start=579357622, ??активировать бот и следовать указаниям, после чего Вы сможете самостоятельно отправлять изображения адресов нарко магазинов и блокировать их. Новости Региона - Сегодня, 19:44 24

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