В«С Украиной пускай дружатВ», вЂ” эксперт о предложении Польши примириться с Россией!

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал неожиданные шаги польских властей к примирению с Россией.«Польский министр иностранных дел пан Чапутович внезапно заговорил об улучшении отношений с Россией. Хочется спросить: что вдруг? Позвонил что ли кто? Из тех далёких краёв, где теперь у Польши старший брат и основной покровитель? Сказал, что денег больше не даст, или ещё что, столь же неприятное?Тут ведь выбирать надо. Или Россия — враг и агрессор, или опять друг и сосед. А если так, что делать надо? Сказал бы, пан.Всё обнулить и дальше двигаться, как будто ничего не произошло? Забыть про сотни снесенных в Польше послевоенных памятников и мемориальных знаков, посвящённых 600 тысячам погибших при её освобождении бойцов Красной армии? Про шельмование всего русского, советского и российского нынешними хозяевами Варшавы? Про то, как они годами гадили, и про то, сколько нагадили Москве и в Европе, и в Америке, и в международных организациях, и у себя дома?Нет, ну, понятно: Коперник, Шопен, Сенкевич, Брыльска, Ольбрыхский, Лем, Сапковский… Но и Дзержинский. И, что куда хуже, братья Качиньские. Или Чапутович полагает, что вчера он нас к Третьему рейху приравнивал, а сегодня мы с ним обниматься пойдём? А зачем? Евреи полякам долго пытались их участие в Холокосте забыть. Не получилось.Как Польша решила от него официально откреститься, да ещё начать дурным своим законодательством пугать, свежепринятым, так всё всколыхнулось. А с Россией что, иначе будет? Нет, дипломаты и политики может на это и способны. Они люди гибкие. Да и среди журналистов найдутся. Там кто не Станкевич, тот Ципко.Заведут шарманку, миротворцы, про то и про это, про общность исторических судеб, и про славянское единство, кто б его когда видел и слышал… Жалобить будут и шантажировать, и на лучшие чувства давить.Но столько сказано было польским начальством, что они вечный фронтир Европы, супротив восточного русского варварства, и что опора НАТО, и защита от происков Москвы и Украины, и Прибалтики, и энергонезависимость от клятого русского газа и зависимость от дорогущего американского „газа свободы“ им краше собственных бюджетов, что может дать им, наконец, возможность побыть независимым полигоном будущей ядерной европейской войны? Не зря же там НАТО насчёт неё тренировалось? Ну, так и зачем им наша дружба?В одну реку два раза не войдёшь. С конкретными людьми — не вопрос. Со страной… Не бывает никакой дружбы между странами. Те же поляки нас к этому и приучили. А с государством… Послы есть? Торговли и туризма почти нет. Но это не наш выбор.Так что как будет, так будет. С Украиной пускай дружат. С Литвой. И с Германией. В рамках взаимного геноцида, который они друг другу устраивали, оно Варшаве в самый раз».источник