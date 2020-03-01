Синоптики прогнозируют 12 марта в ЛНР до 18 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 12 марта будет колебаться от плюс 2 градусов ночью до 18 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 12 марта до 21.00 13 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 13-18 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 16-18 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 14-16 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 4-6 градусов ночью до 15-17 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 13 марта метеорологи отмечали в 1972 году – минус 18,8 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2002 году и составляла плюс 16,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 13 марта – 06.10, время захода – 19.00. Продолжительность светового дня составит 12 часов 50 минут.

По предварительному прогнозу, 14 марта ожидается облачная погода, при прохождении атмосферных фронтов местами пройдут дожди, температурный фон существенно не изменится. 15 марта – без осадков, местами усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, температура воздуха понизится на 5-7 градусов.

12 марта — Луганск