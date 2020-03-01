«Волонтеры-благотворители»
Оперативники управлений уголовного розыска и стратегических расследований, работники СБУ и спецназовцы на блокпосте «Лисичанск-Бахмут» пресекли попытку вывоза из Луганской области арсенала оружия и боеприпасов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Во время проверки автомобиля «Volkswagen Transporter» правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет «Утес», 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм. В настоящее время осмотр продолжается.
На момент остановки в салоне микроавтобуса находились четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи.
Проводятся первоочередные действия для установления источника происхождения обнаруженного арсенала, цели его вывоза и назначения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Новости Региона - Сегодня, 20:12 123
Во время проверки автомобиля «Volkswagen Transporter» правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет «Утес», 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм. В настоящее время осмотр продолжается.
На момент остановки в салоне микроавтобуса находились четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи.
Проводятся первоочередные действия для установления источника происхождения обнаруженного арсенала, цели его вывоза и назначения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Новости Региона - Сегодня, 20:12 123
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