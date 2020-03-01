В Минске обсуждали работу мобильного оператора Vodafone Ukraine в Луганске и Донецке



Об этом говорится в сообщении для печати Специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау после встречи ТКГ 11 марта в Минске, сообщает корреспондент Укринформа.

«Экономическая рабочая группа уделила особое внимание вопросам водоснабжения и обеспечения мобильной связи Vodafone Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — сообщила Грау.

Как сообщалось, в Минске 11 марта состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе при участии руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака.

В частности, политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом Донбасса, согласно пункту 11 «Комплекса мер».

Также было принято решение создать Консультативный совет при Рабочей группе, задачей которого будет «выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции Группы».

Удобный город - Сегодня, 23:01 0 Во время заседания Трехсторонней контактной группы было обсуждено, в частности, обеспечение мобильной связи оператора Vodafone Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.Об этом говорится в сообщении для печати Специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау после встречи ТКГ 11 марта в Минске, сообщает корреспондент Укринформа.«Экономическая рабочая группа уделила особое внимание вопросам водоснабжения и обеспечения мобильной связи Vodafone Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — сообщила Грау.Как сообщалось, в Минске 11 марта состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе при участии руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака.В частности, политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом Донбасса, согласно пункту 11 «Комплекса мер».Также было принято решение создать Консультативный совет при Рабочей группе, задачей которого будет «выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции Группы».Удобный город - Сегодня, 23:01 0

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