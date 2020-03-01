Секретарь СНБО Данилов отреагировал на инцидент с Сивохо
Сегодня, 12 марта, в Киеве националисты совершили нападение на советника секретаря СНБО и сбили его с ног прямо на глазах журналистов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что это недопустимое поведение и у людей, совершивших подобное, просто не хватило аргументов для спора.
Об этом он написал в блоге, передает Диалог.
Однако Данилов наконец прояснил, что у него в штате есть 11 советников, которые не уполномочены говорить от имени ведомства, и все их предложения являются личной инициативой.
Он отметил, что в его ведомстве регулярно дискутируют на разные темы. Данилов считает, что именно диалог является нормальной формой общения в демократической Украине.
Секретарь СНБО отметил, что произошедшее в Киеве сегодня является абсолютно недопустимым и подобное не должно повториться. Новости Украины - 12 марта 2020 72
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что это недопустимое поведение и у людей, совершивших подобное, просто не хватило аргументов для спора.
Об этом он написал в блоге, передает Диалог.
Однако Данилов наконец прояснил, что у него в штате есть 11 советников, которые не уполномочены говорить от имени ведомства, и все их предложения являются личной инициативой.
Он отметил, что в его ведомстве регулярно дискутируют на разные темы. Данилов считает, что именно диалог является нормальной формой общения в демократической Украине.
Секретарь СНБО отметил, что произошедшее в Киеве сегодня является абсолютно недопустимым и подобное не должно повториться. Новости Украины - 12 марта 2020 72
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