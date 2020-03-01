Абсурдные новости. 12 марта 2020 года

Добрый вечер, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. Зампредседателя тюменской областной думы Владимир Пискайкин в связи с наступающим кризисом и возможным усугублением преступности поинтересовался у главы регионального УМВД, как полиция будет защищать богатых. "У меня в целом вопрос к милиции… Полиции, милиции… Я не знаю как… Столько названий сейчас. Как мы знаем, доллар растёт, нефть падает. Мне кажется, в эти моменты идёт всплеск преступности. Вот мы охраняем детей, всех, кого вы сегодня назвали, охраняем. У меня вопрос: а есть оперативная информация, как богатых будем охранять?" — задал депутат волнующий его вопрос. Удивительная позиция. Народного избранника не интересуют вопросы профилактики преступности и повышения уровня и качества жизни его избирателей. Просто дайте ему охрану от тех, кого он еще совсем недавно так активно призывал голосовать за себя любимого. Просто Пискайкину реально есть за что опасаться. У Владимира Пискайкина в собственности находятся четыре земельных участка, дом, пять квартир, несколько машиномест и баня в России, а также земельный участок, квартира и парковочное место в Германии. На детей оформлено ещё два дома и четыре квартиры, две из которых находятся в Германии. По сообщениям СМИ, Пискайкину также принадлежит квартира на 114 кв. м в Болгарии и оздоровительный отель в Германии. Кроме того, Владимир Пискайкин является учредителем в 48 компаниях. Молодец какой! Все успевает. Его официальный доход за 2018 год составил 63,5 млн рублей. Слушайте, а кто вообще за него голосовал? Кто эти наивные люди, которые год за годом выбирая в местные, региональные и федеральную думы миллионеров и миллиардеров, свято верят в то, что те будут отстаивать их интересы?Второе место. Модель и телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева заявила, что падение курса рубля выгодно для российских нефтегазовых компаний. По словам бывшей звезды «Дома-2», при обвале рубля нефтяники только заработают. «Ну что поделать, если власти выгоден слабый курс рубля. Нефть падает, а доход от нее страна получает в долларах. Соответственно, чем слабее рубль, тем больше наши нефтяники заработают», — написала Водонаева в своем telegram-канале. Ну вот, одним экспертом – всезнайкой в России стало больше! Можно поздравить Алену с вступлением в сообщество людей, который знают ответ практически на любой вопрос. Нет, ну эволюция на лицо! Еще совсем недавно наблюдая за этой в принципе не наделенной выдающимся интеллектом особой, пробивающей себе путь в «высшее общество» банальной демонстрацией «сисек-писек», я и представить себе не мог, что спустя буквально несколько лет Водонаева будет рассуждать о мировой экономике. Пользуясь случаем, хочется попросить журналистов, которые так вдруг полюбили брать комментарии у Водонаевой, чтобы они задали ей всего два вопроса. Если ли жизнь на Марсе, и что первично, материя или сознание? Наверняка у нее есть что ответить!Третье место. Росреестр засекретил информацию о недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой — автора поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Об этом сообщает газета «Собеседник». В статье говорится, что, согласно свежей выписке, данные о владельце отсутствуют. Издание напоминает, что, согласно декларации, Терешкова владеет домом площадью почти 700 метров и тремя квартирами. Одна из них в Гранатном переулке стоит порядка двухсот миллионов рублей. Ну, так долг платежом красен! Терешкова «обнулила» президентские сроки Владимира Путина, а Росреестр обнулил ее права на недвижимость. Не удивлюсь, если у Терешковой так же «обнулились» банковские счета. Обнулять так обнулять! Кстати, пользователи сети Интернет уже посвятили «подвигу» Терешковой несколько петиций. Где-то просят лишить ее статуса почетного гражданина, где-то требуют переименовать улицу, названную в ее честь, а особо отчаянные обратились к Рогозину, предлагая отправить Валентину Терешкову обратно в космос, так как «космонавт из нее гораздо лучше, чем депутат». Дикость конечно. Хотя, учитывая то, что Терешкову уже «обнулили», на этой планете её уже ничего не держит. Можно и в космос… До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье