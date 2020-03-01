Ряд улиц в трех районах Луганска отключат от электроснабжения 13 марта
Специалисты ООО «Луганские электрические сети» 13 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Жовтневого и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП). Об этом сообщили на предприятии.
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Губского, 13, 15, 17, 17а, 17б, 20, 22;
улица Коммунальная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а;
улица Ленина, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202;
улица 1-я Линия, 1, 2, 3, 4, 5, 5аб,в, 6, 8;
улица Урицкого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22а,б;
улица Ленина, 130;
улица Советская, 36.
В Жовтневом районе без электричества временно останутся:
улица Вокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50;
улица Можайского, 1, 2, 4;
улица Самойловой, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340;
улица Северодонецкая, 2.
В Артемовском районе электричество будут отключать по таким адерсам:
улица Ладожская;
улица Филатова;
тупик Ладожский;
переулок Кожевенный.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 01:24 53
Метки: {keywords}