Ряд улиц в трех районах Луганска отключат от электроснабжения 13 марта

Специалисты ООО «Луганские электрические сети» 13 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Жовтневого и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП). Об этом сообщили на предприятии.улица Губского, 13, 15, 17, 17а, 17б, 20, 22;улица Коммунальная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а;улица Ленина, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202;улица 1-я Линия, 1, 2, 3, 4, 5, 5аб,в, 6, 8;улица Урицкого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22а,б;улица Ленина, 130;улица Советская, 36.улица Вокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50;улица Можайского, 1, 2, 4;улица Самойловой, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340;улица Северодонецкая, 2.улица Ладожская;улица Филатова;тупик Ладожский;переулок Кожевенный.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 01:24 53