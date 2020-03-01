Сивохо после нападения на него обратился в больницу, а его адвокат в полицию



Об этом «Новостям Донбасса» сообщил адвокат Сивохо Олег Курчин.



«Мой клиент обратился в травмпункт Киевской городской клинической больницы, где врачи осуществили осмотр, распознали повреждения и дали рекомендации. Теперь медики будут осуществлять контроль за его состоянием», — сказал адвокат.

Также Курчин сообщил, что было подано заявление в полицию в котором он просит внести ведомости в Единый реестр досудебных расследований по факту злостного хулиганства, ответственность за которое предусмотрена пунктом 4 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины, а также по фактам умышленных действий, направленных на разжигание межнациональной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, объединенных с насилием, угрозами, ответственность за которые предусмотрена частью 2 стать 161 УК Украины и начать расследование по фактам, изложенным в заявлении.

Новости Украины - Сегодня, 01:16 60 Бывшее доверенное лицо кандидата на должность президента Владимира Зеленского, cоветник секретаря Совета нацбезопасности и обороны, инициатор создания Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо обратился в больницу за оказанием медпомощи после нападения на него националистов в Киеве 12 марта.Об этом «Новостям Донбасса» сообщил адвокат Сивохо Олег Курчин.«Мой клиент обратился в травмпункт Киевской городской клинической больницы, где врачи осуществили осмотр, распознали повреждения и дали рекомендации. Теперь медики будут осуществлять контроль за его состоянием», — сказал адвокат.Также Курчин сообщил, что было подано заявление в полицию в котором он просит внести ведомости в Единый реестр досудебных расследований по факту злостного хулиганства, ответственность за которое предусмотрена пунктом 4 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины, а также по фактам умышленных действий, направленных на разжигание межнациональной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, объединенных с насилием, угрозами, ответственность за которые предусмотрена частью 2 стать 161 УК Украины и начать расследование по фактам, изложенным в заявлении.Новости Украины - Сегодня, 01:16 60

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