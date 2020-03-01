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Пенсионерам Жовтневого района необходимо до 30 июня 2020 года предоставить для актуализации такие документы

bot Сегодня, 05:4513Новости
Пенсионерам Жовтневого района необходимо до 30 июня 2020 года предоставить для актуализации такие документы
Управление Пенсионного фонда (ПФ) в Жовтневом районе города обнародовало перечень документов для актуализации данных.
Об этом сообщили в ведомстве.
«Для прохождения актуализации данных получателей пенсионных выплат жителями Жовтневого района документы необходимо лично предоставить специалистам управления», — говорится в сообщении.
В фонде уточнили, что требуется предоставить:
— паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики / паспорт гражданина Украины / паспорт гражданина Донецкой Народной Республики / паспорт гражданина Российской Федерации / паспорт, подтверждающий иное гражданство вместе с документом, подтверждающим законные основания проживания на территории Луганской Народной Республики (имеющиеся в наличии у получателя пенсии перечисленные документы);
— документ о присвоении лицу идентификационного номера / регистрационного номера учетной карточки физического лица-плательщика налогов (при наличии);
— пенсионное удостоверения (при наличии).
«Актуализация данных получателей пенсионных выплат проводится до 30 июня 2020 года«, — заключили в ПФ.
Удобный город - Сегодня, 05:31 36

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