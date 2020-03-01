Пенсионерам Жовтневого района необходимо до 30 июня 2020 года предоставить для актуализации такие документы



Об этом сообщили в ведомстве.

«Для прохождения актуализации данных получателей пенсионных выплат жителями Жовтневого района документы необходимо лично предоставить специалистам управления», — говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что требуется предоставить:

— паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики / паспорт гражданина Украины / паспорт гражданина Донецкой Народной Республики / паспорт гражданина Российской Федерации / паспорт, подтверждающий иное гражданство вместе с документом, подтверждающим законные основания проживания на территории Луганской Народной Республики (имеющиеся в наличии у получателя пенсии перечисленные документы);

— документ о присвоении лицу идентификационного номера / регистрационного номера учетной карточки физического лица-плательщика налогов (при наличии);

— пенсионное удостоверения (при наличии).

«Актуализация данных получателей пенсионных выплат проводится до 30 июня 2020 года«, — заключили в ПФ.

Удобный город - Сегодня, 05:31 36 Управление Пенсионного фонда (ПФ) в Жовтневом районе города обнародовало перечень документов для актуализации данных.Об этом сообщили в ведомстве.«Для прохождения актуализации данных получателей пенсионных выплат жителями Жовтневого района документы необходимо лично предоставить специалистам управления», — говорится в сообщении.В фонде уточнили, что— паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики / паспорт гражданина Украины / паспорт гражданина Донецкой Народной Республики / паспорт гражданина Российской Федерации / паспорт, подтверждающий иное гражданство вместе с документом, подтверждающим законные основания проживания на территории Луганской Народной Республики (имеющиеся в наличии у получателя пенсии перечисленные документы);— документ о присвоении лицу идентификационного номера / регистрационного номера учетной карточки физического лица-плательщика налогов (при наличии);— пенсионное удостоверения (при наличии).«Актуализация данных получателей пенсионных выплат проводится«, — заключили в ПФ.Удобный город - Сегодня, 05:31 36

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