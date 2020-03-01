Помпео объяснил введение санкций против "дочки" Роснефти

"Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет "Роснефть" для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию", — написал госсекретарь США в Twitter.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА НовостиГоссекретарь США Майк Помпео прокомментировал решение Вашингтона ввести санкции против еще одной швейцарской структуры "Роснефти" — TNK Trading International S.A. (TTI), передает РИА Новости.Как ранее заявили в американском Минфине, ограничения связаны с тем, что компания "работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики". Установлен срок до 20 мая для сворачивания бизнеса по Венесуэле с дочерними структурами "Роснефти". После этой даты за сотрудничество с этими компаниями могут последовать американские санкции.По словам Помпео, Соединенные Штаты "ввели санкции с целью усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров".В феврале высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Rosneft Trading "контролирует подавляющий объем нефти режима Мадуро, которая торгуется по всему миру в обход санкций".В российской компании эти санкции назвали незаконными и необоснованными, подчеркнув, что деятельность RTSA в Венесуэле носит исключительно коммерческий характер и не преследует политических целей.