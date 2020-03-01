Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов из России

Фото: globallookpress.comАмериканские социальные сети Facebook и Twitter объявили об удалении в совокупности около 300 страниц и аккаунтов, связанных якобы с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в американские выборы, говорится в пресс-релизах двух компаний, передает РИА Новости.В Twitter заявили об удалении "71 аккаунта, действующего из Ганы и Нигерии, которые мы можем надежно связать с Россией". Как следует из комментария компании, с помощью этих аккаунтов предпринимались попытки "сеять раздор, участвуя в беседах по социальным вопросам, таким как раса и гражданские права".Facebook, в свою очередь, заявил об удалении "49 аккаунтов в Facebook, 69 страниц и 85 аккаунтов в Instagram за вовлеченность в иностранное вмешательство". Компания также заявила, что этими аккаунтам управляли "в Гане и Нигерии от имени отдельных лиц в России".Москва ранее неоднократно отвергала обвинения США о якобы вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.