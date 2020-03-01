В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

«Когда в США появился «нулевой» пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы?» — написал Лицзянь в своём Twitter.

«США должны всё нам объяснить!» — добавил он.

Фото: ReutersОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань, передает RT.Как заявляет представитель МИД, «вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань».Он призвал американские власти обнародовать данные о заражённых COVID-19 в США.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.