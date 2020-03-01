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В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

root Сегодня, 09:000Новости
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань, передает RT.
«Когда в США появился «нулевой» пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы?» — написал Лицзянь в своём Twitter.

Как заявляет представитель МИД, «вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань».
Он призвал американские власти обнародовать данные о заражённых COVID-19 в США.
«США должны всё нам объяснить!» — добавил он.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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