В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань, передает RT.
«Когда в США появился «нулевой» пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы?» — написал Лицзянь в своём Twitter.
Как заявляет представитель МИД, «вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань».
Он призвал американские власти обнародовать данные о заражённых COVID-19 в США.
«США должны всё нам объяснить!» — добавил он.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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