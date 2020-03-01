Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве

"Полиция в очередной раз продемонстрировала все, что от нее осталось, проявив абсолютную никчемность. В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца", — написала Захарова в Facebook.

Фото: © MFA Russia/via Globallookpress.comОфициальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве, отметив бездействие украинской полиции, передает РИА Новости.Инцидент произошел в четверг. Явившиеся на мероприятие националисты устроили перепалку, после чего попытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохо покинуть зал, где должна была пройти презентация. Один из агрессивно настроенных людей толкнул Сивохо в спину, и тот упал.По словам представителя МИД, "обе стороны обвиняли в своем разъединении Россию, но даже это не помогло им избежать традиционного финала — взаимных оскорблений и драки".