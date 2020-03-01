СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса

Фото: globallookpress.comАдвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны. Об этом стало известно "Московскому комсомольцу", передает РИА Новости.Накануне в пресс-службе Госбюро сообщили, что Порошенко вызван на допрос в пятницу в 11.00 (12.00 мск). По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили.Как пишет СМИ, вероятность того, что на допросе бывшего украинского лидера арестуют, была очень высокая.В какую страну отправился Порошенко, его адвокаты не уточнили. Газета предполагает, что он мог покинуть Украину по личным делам.Ранее депутат от фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил о возбуждении дела против Порошенко о декларировании недостоверной информации за 2018 год. Порошенко 6 марта прибыл в Госбюро расследований на допрос и заявил, что у него есть постановление суда, обязывающее ведомство закрыть это дело. Госбюро расследований Украины заявило, что суд не обязывал ведомство закрывать уголовное дело.Как ранее сообщили в ГБР, экс-президента Украины не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делах.