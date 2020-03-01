В Луганске запретили сжигать сухую траву и мусор на территории города



Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы администрации Луганска Андрей Катасанов.

«Комиссия приняла решение запретить сжигание сухой травы, сухостоя, стерни на полях, мусора и других горючих материалов на открытых территориях, сельскохозяйственных полях, а также на территориях, прилегающих к лесным массивам, жилым домам и объектам, расположенным в границах административно-территориальных единиц, относящихся к администрации города Луганска», — рассказал он.

Катасанов призвал луганчан неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности и напомнил, что игнорирование правил ведет к «человеческим жертвам и материальным потерям».

Так же напомнили об административной ответственности за сжигание сухой растительности, сжигания мусора, в том числе опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников и других остатков растительности.

Осуществление указанных действий влечет наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 200 до 1 тыс. руб.; на должностных лиц — от 1 до 5 тыс. руб.; на юридических лиц — от 5 до 10 тыс. руб. Удобный город - Сегодня, 09:36 75 Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Луганска запретила сжигать сухую траву и мусор на территории города.Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы администрации Луганска Андрей Катасанов.«Комиссия приняла решение запретить сжигание сухой травы, сухостоя, стерни на полях, мусора и других горючих материалов на открытых территориях, сельскохозяйственных полях, а также на территориях, прилегающих к лесным массивам, жилым домам и объектам, расположенным в границах административно-территориальных единиц, относящихся к администрации города Луганска», — рассказал он.Катасанов призвал луганчан неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности и напомнил, что игнорирование правил ведет к «человеческим жертвам и материальным потерям».Так же напомнили об административной ответственности за сжигание сухой растительности, сжигания мусора, в том числе опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников и других остатков растительности.Осуществление указанных действий влечет наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 200 до 1 тыс. руб.; на должностных лиц — от 1 до 5 тыс. руб.; на юридических лиц — от 5 до 10 тыс. руб. Удобный город - Сегодня, 09:36 75

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