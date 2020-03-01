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Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать телефоны из-за COVID-19

Sergey Сегодня, 10:000Новости
Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать телефоны из-за COVID-19
Фото: © Kevin Lamarque / Reuters
Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать мобильные телефоны для того, чтобы избежать распространения вирусов, в том числе коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT.
«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты советуют регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, «особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом».
Чехол телефона рекомендуется снимать и дезинфицировать отдельно.

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