Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать телефоны из-за COVID-19

«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фото: © Kevin Lamarque / ReutersРоспотребнадзор рекомендует дезинфицировать мобильные телефоны для того, чтобы избежать распространения вирусов, в том числе коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT.Специалисты советуют регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, «особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом».Чехол телефона рекомендуется снимать и дезинфицировать отдельно.